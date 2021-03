El local Agudo, al centre, entre Fontanils i Eric Via. Nebridi Aróztegui El local Agudo, al centre, entre Fontanils i Eric Via.

Futbol. Tercera divisió

García, amoïnat pels gols rebuts

09.03.2021 | 04:00

Juanjo García, entrenador del Terrassa FC, va declarar en roda de premsa que "hem fet un mal partit i hem jugat sense profunditat i avui era un dia important per deixar un rival una mica més endarrerit". El tècnic dels locals va assegurar que "a la primera part, fins al seu gol, estàvem bé" i el 0 a 1 "ens ha deixat aquesta sensació que no podem remuntar". García va assenyalar que "portàvem una bona ratxa, però els jugadors són humans i, possiblement, jo no he estat bé" i va reivindicar que "ni el dia de l'Europa érem un megaequip ni ara som un equip que no serveix". També va manifestar que...