Waterpolo. Divisió d'honor femenina

El CN Terrassa s'estrena guanyant el CN Mediterrani

Redacció

09.03.2021 | 04:00

El CN Terrassa va derrotar a domicili el CE Mediterrani (9-11) en partit corresponent a la primera jornada de la fase pel títol de la lliga de Divisió d'Honor Femenina. El conjunt que prepara Xavi Pérez va signar una gran actuació contra un rival directe i va sumar un triomf vital que li permet pujar al tercer lloc del grup "C", el grup que lluita pel títol, amb un total de 9 punts. Les egarenques, amb Edu Vera com a tècnic per sanció de Xavi Pérez, van començar amb tota una declaració d'intencions. Als 50 segons, Bea Ortiz va anotar el 0 a 1 de penal. Poc després, Leitón, va eixamplar el marge. El conjunt de Marc Comas va reaccionar bé a...