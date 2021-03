Hockey. Divisió d'honor femenina

Amb la sort d'esquena

09.03.2021 | 04:00

Un gol a quatre minuts per a la finalització del matx va suposar la derrota del Club Egara al camp del Polo. Les d'Albert Massaguer, però, van merèixer un millor resultat, però va faltar fortuna de cara a porteria i, com ja va passar en el partit a casa del líder, el Club de Campo, va rebre el gol del triomf local a les acaballes. El conjunt del Pla del Bon Aire va disposar de bones ocasions per part de Carla López-Llauder i Carola Salvatella als inicis del matx i després, al tercer quart, per part de Berta Bonastre i Maria Tost. Quan el partit s'encaminava a un empat sense gols, el Polo va recuperar una bola i Flor Amundson, amb una rematada de revés, va establir l'1 a 0...