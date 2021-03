El Can Trias no competirà aquesta temporada

Futbol. Segona Catalana

08.03.2021 | 20:02

La junta directiva de la Federació Catalana de Futbol ha decidit que enguany no hi hagi competició a la Segona Catalana. La decisió s'ha pres seguint els resultats de l'enquesta als clubs participants i davant la impossibilitat de complir amb el pla de competició. Això afectarà directament el Can Trias, que no podrà iniciar la lliga aquesta temporada, cosa que sí que es produirà en els casos dels diferents equips de Terrassa i comarca que militen a la Tercera i la Quarta Catalanes. Pel que fa a la Segona Catalana, la Federació reestructurarà la competició de cara a la temporada vinent per tal de recuperar els participants a Primera i Tercera de cara a l'exercici 2033-2023.

Mentre que la Primera Catalana (on no hi ha cap conjunt egarenc) ja s'està disputant, està previst que la Tercera i la Quarta es reprenguin el cap de setmana del 20 i el 21 de març seguint el pla de competició ja aprovat. Les tres categories tindran efectes classificatoris pel que fa a ascensos i descensos. La Segona Catalana es veurà incrementada en 30 equips de cara a la temporada vinent i estarà formada per 156 equips, comptant els que l'havien de jugar enguany, els descensos de Primera Catalana i els ascensos de Tercera Catalana. La temporada vinent, la Segona s'estructurarà en 8 grups dividits en dos subgrups cadascun d'ells. No hi haurà ascensos directes, sinó que es determinaran per eliminatòries de promoció. Hi haurà, de la mateixa manera, descensos de 6 o 7 equips per subgrup.