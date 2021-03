Xavi Hernández guanya la Lliga de futbol de Qatar

Futbol

07.03.2021 | 20:45

L'entrenador terrassenc Xavi Hernández s'ha proclamat aquest diumenge campió de la Lliga de Qatar amb l'Al-Sadd, després de la victòria obtinguda al camp de l'Umm Salal per 0 a 3, marcador que assegura el primer lloc al seu equip a manca de quatre jornades pel final de la competició. Aquest és el sisè títol de Xavi Hernández com a entrenador a Qatar. Com a jugador, ja havia guanyat la Lliga de Qatar en una oportunitat. El tècnic egarenc compta al seu equip de treball amb altres terrassencs com el seu germà Òscar i Sergio Alegre, que són els seus auxiliars, i Iván Torres, que és el preparador físic de l'equip.