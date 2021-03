Ensopegada d'un Terrassa que cau 0-2 a l'Olímpic davant del Vilafranca

Futbol. Tercera Divisió

Sergi Estapé

07.03.2021 | 19:08

Mal partit d'un Terrassa FC que s'ha vist sorprès pel tercer classificat, un Vilafranca que s'ha imposat per 0 gols a 2 a l'Estadi Olímpic davant del conjunt terrassista. Els de Juanjo García necessitaven els tres punts per mantenir-se segons a un sol punt del líder, l'Europa. Però han escollit un mal dia per acabar amb la seva ratxa de sis jornades sense perdre i s'han situat tercers. L'Europa segueix liderant aquest subgrup "A" amb 35 punts. El segueix el Vilafranca amb 33 i el Terrassa és ara tercer amb 31, a només tres de distància el quart, un San Cristóbal que ha descansat aquesta jornada. Virtualment, els de Ca n'Anglada son l'únic equip que li pot prendre al Terrassa la tercera plaça.

El davanter visitant Sanku ha estat tot un malson per als homes de Juanjo García. Ha estat l'autor dels dos gols dels vilafranquins. Al minut 16 ha aprofitat un contracop per obrir el marcador i al 26, sol al segon pal, ha establert el 0 a 2 definitiu. Els amfitrions han intentat circular la pilota i passar a controlar el matx, però no han pogut amb el gran entramat defensiu que ha presentat Iván Moreno. Els de l'Alt Penedès han ofert una gran imatge i han donat un important toc d'atenció a un Terrassa FC que porta ja dues jornades sense guanyar. El central Mico, que ha sortit a la segona part, ha hagut de marxar lesionat quan faltaven encara quatre minuts d'afegit i el Terrassa ha acabat amb deu homes.

No es pot ja el Terrassa permetre més errors en els tres partits que queden d'aquesta primera fase si vol aspirar a les dues places directes d'ascens a la Segona Divisió de la RFEF. Haurà de defensar amb ungles i dents la tercera posició per poder disputar la fase d'ascens i seguir també sumant punts de cara a la fase definitiva. Li queda visitar la Pobla de Mafumet i el Manresa i rebre la Montañesa.