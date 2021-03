El migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, celebrant el penal que va marcar diumenge. Alberto Tallón El migcampista del Terrassa FC Àlex Fernández, celebrant el penal que va marcar diumenge.

Futbol. Tercera divisió

Nova revàlida del Terrassa FC a casa davant del Vilafranca

Jordi Guillem

06.03.2021 | 04:00

Afrontarà demà a les 17 hores el Terrassa FC la més important de les quatre finals que li queden. Els homes de Juanjo García rebran a l'Olímpic el tercer, un Vilafranca que tanca la zona d'ascens de cara a la segona fase. Té 30 punts, un menys que el Terrassa i dos menys que el líder, l'Europa. Un triomf seria fonamental per al Terrassa. Li donaria un avantatge de sis punts amb relació al quart, el San Cristóbal. Els terrassistes, però, no només pensen a assegurar com abans millor el seu passi a la fase definitiva sinó que volen seguir sumant punts de cara a la segona volta, on serà fonamental arribar havent sumat els màxims punts possibles...