La waterpolista del Club Natació Terrassa Elia Montoya, en una acció defensiva. Lluís Clotet La waterpolista del Club Natació Terrassa Elia Montoya, en una acció defensiva.

Waterpolo. Divisió d'honor femenina

El Mediterrani, primer rival de la segona fase

Redacció

06.03.2021 | 04:00

El CN Terrassa visitarà avui a les 12 hores la piscina Josep Vallès per enfrontar-se al CE Mediterrani en partit corresponent a l'onzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina, la primera de la segona fase. El conjunt que dirigeix Xavi Pérez, que parteix com a quart classificat del grup "C" amb un total de sis punts, afronta un duel cabdal, atès que l'equip del barri de Sants és tercer amb només un punt més que les terrassenques. Xavi Pérez compta amb tot el planter disponible per encarar aquest repte. "Es tracta del nostre rival directe per tal d'aconseguir la tercera posició. Van ser segones de l'altre grup a la primera fase. Ho hem d'afrontar...