"Entrenar pot ser molt avorrit si no ho fas com a tu t'agrada"

Edu Guindo, tècnic de bàsquet

Sergi Estapé

06.03.2021 | 04:00

A punt d'arribar als 28 anys, l'Edu Guindo, entrenador del Club Natació Terrassa, ha publicat el seu primer llibre, titulat "El baloncesto y mi abuela", prologat pel tècnic Xavi García. És una obra per ensenyar tècniques d'aquest esport a través d'històries amb una àvia com a protagonista. D'on sorgeix la idea d'escriure aquest llibre?La idea neix durant el confinament que va començar el mes de març. Suposo que a les persones que ens agrada anar amunt i avall i que som mogudes, ens va afectar més això d'estar tancats a casa i vaig començar a escriure, per matar el temps, i sobretot d'una forma molt personal, per mi i sense pensar que es...