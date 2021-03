Rugby

Els Carboners s'estrenen a la Lliga Catalana amb el CR Mataró a Can Jofresa

06.03.2021 | 04:00

Aquesta tarda es disputaran els partits corresponents a la primera jornada de la lliga de Divisió d'Honor catalana de rugby. El Club de Rugby Carboners de Terrassa milita al grup "C", el tercer dels quatre en què es divideix la categoria. Avui a les 16 hores rebrà al camp de Can Jofresa l'RC Mataró, un vell conegut, contra qui s'entrena habitualment. El conjunt terrassenc tornarà a competir avui després de gairebé un any d'aturada a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Dissabte vinent visitarà l'Osona Ripollès en partit corresponent a la segona de les cinc jornades de què consta aquesta primera fase de la competició. Els altres...