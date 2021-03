El CN Terrassa inaugurarà demà el pavelló amb el Joviat 

Bàsquet femení

06.03.2021 | 04:00

El partit del Campionat d'Espanya de Primera Divisió femenina entre el CN Terrassa i el Joviat serà el primer duel oficial que es disputarà al nou pavelló poliesportiu del CN Terrassa, que es va inaugurar el passat mes de setembre. Després de no haver pogut començar la lliga per culpa de la pandèmia, el conjunt que dirigeix Jordi Sociats s'estrenarà demà a les 17.30 hores davant del conjunt manresà. Només el primer classificat de cadascun dels quatre grups d'aquesta categoria accedirà a la final a quatre d'una lliga que tindrà una fase regular amb només vuit partits. A banda de Natació i Joviat, els altres tres equips d'aquest grup seran el Draft Gramenet, que parteix com a favorit, el Grup Barna i el CB Balaguer.