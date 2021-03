El jugador internacional de l'Atlètic Marc Sallés en una acció d'un partit. Nebridi Aróztegui El jugador internacional de l'Atlètic Marc Sallés en una acció d'un partit.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Assajos per a la "final four"

Sergi Estapé

06.03.2021 | 04:00

La quinzena jornada de la fase regular de la Lliga de la Divisió d'Honor masculina ofereix dos enfrontaments capitals que podrien ser un avançament del que es viurà a la "final four" pel títol que se celebrarà a Can Salas els dies 1 i 2 de maig d'aquest any. El Club Egara, segon classificat, rep el Pla del Bon Aire al RC Polo de Roger Pallarols, quart a la taula mentre que l'Atlètic, tercer, jugarà a Can Salas enfront del Club d Campo, líder amb tres punts de marge respecte al primer dels seus perseguidors. Podem dir, doncs, que ens trobem davant d'un assaig del que podria succeir a inicis del mes de maig pròxim. El primer d'aquests dos partits de la part alta de la...