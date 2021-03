Els socis i aficionats blaugranes, durant la celebració d'un títol de l'equip de futbol a la ciutat. Santi Olivet Els socis i aficionats blaugranes, durant la celebració d'un títol de l'equip de futbol a la ciutat.

Terrassa vota en clau culer

Jordi Guillem

05.03.2021 | 04:00

Tot i comptar amb només una penya, la 1900, Terrassa és una ciutat eminentment culer. Un total de 2.133 terrassencs són socis del Barça i d'aquests, 1.624 tenen dret a vot. Molts d'ells han exercit ja el seu vot per correu. Aquells que no ho hagin fet se les hauran d'empescar d'alguna manera, ja que les mesures dictades pel Procicat prohibeixen sortir de la comarca exceptuant raons justificades. I, òbviament, anar a votar al Camp Nou no ho és. Tant la ciutat com el seu entorn més immediat viuen des de fa setmanes una campanya electoral que és a tocar del seu final. Diumenge se sabrà si el nou president del Barça és Víctor Font, Toni Freixa o Joan Laporta....