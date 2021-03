Jaume Pascual, envoltat per dos defensors de l'Europa. Alberto Tallón Jaume Pascual, envoltat per dos defensors de l'Europa.

Futbol. Tercera divisió

El Terrassa, a un punt del lideratge

J. Guillem

05.03.2021 | 04:00

La sorpresa que es va produir dimecres al vespre al camp municipal de Nou Barris, on la Montañesa va derrotar per un inesperat marcador de 4 gols a 2 al líder del subgrup "A", el CE Europa, ha beneficiat clarament els interessos del Terrassa FC, que es manté a un sol punt de distància del lideratge. Els quatre diumenges d'aquest mes de març es completaran els quatre partits que resten per tancar la primera fase de la competició. L'objectiu dels homes que prepara Juanjo García és acabar en la primera posició i, especialment, acumular el nombre més gran de punts possibles de cara a la segona fase, on el Terrassa FC s'enfrontarà als tres primers...