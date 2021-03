Joan Laporta és el favorit per tornar a dirigir el Barça. Jordi Armengol Joan Laporta és el favorit per tornar a dirigir el Barça.

Laporta: "Estic preparat per tornar l'alegria al barcelonisme"

Manel Camps

05.03.2021 | 04:00

L'expresident del FC Barcelona torna a presentar-se a les eleccions del Barça per intentar recuperar-lo de la deriva econòmica i esportiva. L'experiència viscuda al capdavant de l'entitat durant l'etapa més prolífica del Club (2003-2010) espera que sigui determinant per comptar amb el suport majoritari dels socis, cridats a les urnes. Per què vol tornar a ser president?Perquè estimo el Barça, tinc vocació de servei al club i és un gran repte que el Barça torni a ser sostenible econòmicament i referent en el món del futbol. Quin Laporta trobarem divuit anys després de la candidatura 'Primer el Barça' d'aleshores?Sóc el mateix,...