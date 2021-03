Aturada la lliga de Divisió d'Honor juvenil

Futbol

05.03.2021 | 04:00

La Federació Espanyola de Futbol ha decidit que no es disputi la darrera jornada de la lliga de Divisió d'Honor juvenil fins que no es puguin recuperar els partits que estan encara suspesos. El Jabac havia de tancar demà la primera fase de la competició rebent a Can Jofresa el cuer, l'Estadio Miralbueno El Olivar, un equip que té encara dos partits pendents, davant de l'Ebro i el Lleida Esportiu. Els terrassencs, a més, han de jugar encara el seu partit de la dissetena jornada al camp de l'Ebro, que es va suspendre a causa del coronavirus. Els terrassencs són penúltims i lluiten per evitar el descens. Els dos grups de la Divisió d'Honor juvenil resten aturats.