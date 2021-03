Maria Casanova va penjar-se la medalla d'or en els 60 metres 45-49. Maria Casanova va penjar-se la medalla d'or en els 60 metres 45-49.

Atletisme. XXVI Campionat de Catalunya màster individual en pista coberta

La UA Terrassa va assolir sis podis

04.03.2021 | 04:00

El Palau Sant Jordi va acollir la vint-i-sisena edició del Campionat de Catalunya màster individual en pista coberta, on la Unió Esportiva Terrassa va tenir una participació força destacada amb un total de sis medalles (dos ors i quatre plates). Els atletes Maria Casanova i Jordi Salvador van penjar-se dues medalles cadascun. Casanova va ser el millor en la distància dels 60 metres llisos de la categoria 45-49 amb una marca de 8"51. En els 200 femenins va aconseguir la plata amb un temps de 28"40, només superada per Mireia Gorju (27"56) Jordi Salvador, per la seva banda, es va penjar l'or en els 400 metres llisos 50-54 amb un registre de 58"24, mentre que en els 800...