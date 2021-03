Pilota a mà

04.03.2021 | 04:00

Els manistes del Club Natació Terrassa Nil Gómez i Genís Gómez han estat preseleccionats per la Federació Catalana de Pilota per representar Catalunya en el Campionat d'Espanya de pilota a mà en categoria juvenil. La competició tindrà lloc a l'abril en les modalitats de mà individual i mà per parelles.