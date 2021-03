El terrassenc Joan Herrera Granados ha estat el primer candidat a postular-se per a presidir el CN Terrassa els sis anys vinents. Alberto Tallón El terrassenc Joan Herrera Granados ha estat el primer candidat a postular-se per a presidir el CN Terrassa els sis anys vinents.

Joan Herrera aspira a president del CN Terrassa

Jordi Guillem

04.03.2021 | 04:00

El dimecres 31 de març, entre les 10 i les 19 hores, es desenvoluparan les eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa. El 9 de gener de l'any 2016 es van dur a terme les primeres eleccions de la història de l'entitat, ja que fins llavors mai no hi havia hagut més d'una candidatura. Ara, cinc anys després, tot sembla indicar que se celebrarà la segona contesa electoral consecutiva. Les eleccions tocaven l'any 2022, però la directiva actual va decidir avançar-les per tal que els nous gestors del club poguessin planificar amb temps suficient la temporada 2021-2022. L'avançament electoral, que va ser comunicat fa unes setmanes per l'actual junta directiva, ha...