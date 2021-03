Jordi Martín va ser escollit president el 9 de gener de l'any 2016. Jordi Martín va ser escollit president el 9 de gener de l'any 2016.

Hi haurà una candidatura continuista?

04.03.2021 | 04:00

El president del CN Terrassa, Jordi Martín, encara no s'ha pronunciat en relació a si optarà a la reelecció. En aquest sentit, es podrien produir tres escenaris: que no hi hagi cap altra candidatura, que Martín es torni a presentar o que ho faci algun membre de la seva directiva. En aquest sentit cobra força la possibilitat que la candidata continuista sigui l'actual vicepresidenta de l'entitat, Cristina Rey. El Natació va decidir el mes passat avançar les eleccions i ho va comunicar als socis. El mandat acabava l'any 2022, però Martín va decidir que el més raonable era celebrar-les aquesta primavera. "Hem fet una valoració del grau d'assoliment dels...