El nedador Joan Herrera aspira a presidir el Club Natació Terrassa

Entitats

Jordi Guillem

03.03.2021 | 12:48

El dia 31 de maig es desenvoluparan les eleccions a la presidència del Club Natació Terrassa. A banda de la candidatura que pugui sorgir de l'actual directiva, n'hi ha una altra que optarà a presidir el club els propers sis anys. L'encapçala el soci Joan Herrera Granados, nedador màster del club. Fa més de 20 anys que és soci i pertany a la Unitat Tècnica d'Incendis Forestals dels Bombers de la Generalitat. Té 61 anys i es dedica també a l'investigació en intel·ligència artificial. Es presenta perquè troba necessari que hi hagi una alternança en la direcció del club i s'ha envoltat de "gent molt preparada en les diferents àrees".

"La nostra candidatura no va contra els directius actuals, ni molt menys. Tot i que vivim un moment difícil per la pandèmia, tenim un projecte per al club, que és qui ha de sortir guanyant al final. Si hi ha una candidatura continuista i guanya, els felicitarem. Han fet moltes coses bé i no ho han tingut gens senzill arrel de la pandèmia", assenyala Herrera. Tot i que s'està acabant de configurar la candidatura, en formaran part el nedador terrassenc Albert Puig, actualment al CE Mediterrani, Rafel Busom, Marc Lleonart i Eugenio Schilachi, entre d'altres.

Divendres, Joan Herrera recollirà les butlletes al club i intentarà assolir les 338 signatures necessàries per esdevenir candidat. Obrir el club als socis i racionalitzar el deute econòmic de l'entitat figuren entre les prioritats d'una candidatura que té com a lema "L'hora del canvi".