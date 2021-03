Una de les últimes participacions de l'Atlètic a l'EHL. Una de les últimes participacions de l'Atlètic a l'EHL.

Hockey

L'Atlètic jugarà la segona semifinal de l'EHL el 3 d'abril a les 18.45 amb l'Uhlenhorst

03.03.2021 | 04:00

La Federació Europea de Hockey ha donat a conèixer els horaris de la "final four" de l'edició d'enguany de l'Euro Hockey League. A diferència de temporades precedents, la pandèmia de la Covid-19 ha propiciat que aquest any els quatre representants de les quatre principals lligues europees disputin directament la "final four" de la competició sense jugar ni la fase prèvia ni els vuitens ni els quarts de final. La competició es desenvoluparà per Setmana Santa, entre el dissabte 3 i el dilluns 5 d'abril al Wagener Stadium de la ciutat neerlandesa d'Amstelveen, a tocar d'Amsterdam. L'Atlètic Terrassa disputarà el dissabte 3 d'abril a les 18.45...