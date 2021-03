Una acció ofensiva de l'Handbol Terrassa davant del conjunt barceloní del Poblenou. Lluís Clotet Una acció ofensiva de l'Handbol Terrassa davant del conjunt barceloní del Poblenou.

Handbol. Primera divisió nacional

Font s'estrena perdent

Redacció

03.03.2021 | 04:00

En el seu primer partit a la banqueta de l'Handbol Terrassa, Xavi Font no va poder fer bona aquella clàssica dita d'"entrenador nou, victòria segura". En el primer partit sense Magí Serra a la banqueta, l'Handbol Terrassa va mantenir la mateixa dinàmica de les darreres jornades i va caure derrotat per dos gols de distància (27-25) al pavelló de la Nova Icària de Barcelona davant d'un Handbol Poblenou que Xavi Font coneixia bé, ja que el va entrenar fa un parell d'anys. Tot i que la dinàmica del partit no va ser dolenta, els terrassencs van caure en errors pretèrits que els van dur a perdre de dos gols davant d'un Poblenou a qui havien vençut de tres...