El CV Terrassa torna a la competició perdent amb el líder

Voleibol. Segona catalana

03.03.2021 | 04:00

El conjunt masculí del Club Voleibol Terrassa va tornar a la competició de Segona Catalana encaixant una derrota per 3 sets a 1 a la pista del líder del grup, La Torre de Claramunt, un equip de la comarca de l'Anoia. La competició estava aturada des del mes d'octubre i s'ha reprès a la quarta jornada. La Federació Catalana de Voleibol ha permès reprendre la competició, ja que aquesta categoria permet pujar a Primera Catalana, que la temporada vinent serà la Segona Nacional. El primer classificat no els ho va posar fàcil en cap moment als terrassencs, que van pagar la llarga aturada, provocant que els egarencs no se sentíssim còmodes en cap moment. Els amfitrions es van endur els dos primers sets, el CV Terrassa es va anotar el tercer (2-1) però la Torre de Claramunt va tancar el partit en el quart. Dissabte a les 17 hores, el CV Terrassa rebrà a La Maurina el Panteres Grogues "B".