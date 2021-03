Xavi, amb el trofeu de la Copa del Príncep. Al Sadd Xavi, amb el trofeu de la Copa del Príncep.

Futbol Copa del Príncep de Catar

Cinquè títol per a Xavi Hernández

Redacció

03.03.2021 | 04:00

En poc més d'un any i mig, l'entrenador terrassenc Xavi Hernández ha guanyat cinc títols com a entrenador. S'acaba de proclamar campió de la Copa del Príncep amb el seu equip, l'Al Sadd de Catar. Els de Xavi es van imposar per 0 gols a 2 a l'Al Duhail gràcies a les dues dianes del seu davanter estrella, l'internacional Bagdhad Bounedjah. L'exinternacional espanyol Santi Cazorla va estar especialment inspirat en aquesta final a les files del conjunt que prepara Xavi Hernández. Aquesta temporada, Xavi pot guanyar encara dos títols més. Es tracta de la lliga i també de la Copa de l'Emir. Avui, dimecres, l'Al Sadd disputarà els quarts de final davant de l'Al Gharafa....