Hockey. Divisió d'honor femenina

Treballat triomf del CD Terrassa davant d'una Real Sociedad que no es va rendir

02.03.2021 | 04:00

Victòria molt treballada del CD Terrassa a Les Pedritxes davant d'una Real Sociedad molt dura de batre i que va lluitar fins a l'últim alè per aconseguir el gol de l'empat. Els dos primers quarts de l'encontre van ser de control per part de les de Litus Ullés. Les locals no van patir a la rereguarda i, en atac, van intentar sorprendre a les visitants fins que, en el minut 21, van aconseguir l'únic gol del matx. Tània Escaich va fer una rematada i Estel Petchamé va recollir el refús de la portera visitant i la va superar amb una vaselina, que va significar l'1 a 0, resultat que seria definitiu. Als dos darrers quarts, les guipuscoanes van prémer l'accelerador per tal de...