Al Terrassa li va faltar noquejar l'Europa

Futbol. Tercera divisió

Jordi Guillem

02.03.2021 | 04:00

En un dels millors partits de la temporada, el Terrassa FC va marxar amb un sol punt del Nou Sardenya. El duel entre els dos primers no va deixar indiferent ningú. Cap dels dos equips se'n va anar satisfet. El Terrassa va fer mèrits més que suficients per assaltar el Nou Sardenya i donar un cop a la taula en una lliga que hauria d'anar liderant, però els escapulats van saber evitar el noqueig i es van defensar fins a acabar empatant el partit gràcies a un gol envoltat de polèmica. Els homes que entrena Juanjo García van posar-se fins a dues vegades per davant en el marcador i van oferir la millor primera hora de futbol de la temporada. Els de David Vilajoana es preparaven per evitar una...