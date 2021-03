El local Juanpi, al centre, entre Ortiz, a la dreta, i Benito. Lluís Clotet El local Juanpi, al centre, entre Ortiz, a la dreta, i Benito.

"A la primera part hem fet el millor partit amb la pilota"

S. E.

02.03.2021 | 04:00

El tècnic dels locals, Oliver Ballabriga, va assegurar en finalitzar el matx que "sabíem que seria un partit complicat i així ha estat" i va mostrar la seva satisfacció perquè "la primera part ha estat el millor partit nostre amb la pilota". L'entrenador dels parroquials també va admetre que "no ha sigut un partit tan intens com altres que hem jugat i amb la pilota els jugadors han estat a un nivell brutal". Ballabriga va comentar que "hem pres bones decisions" durant el partit i va reconèixer que "a la represa ells han fet un pas endavant i nosaltres anàvem guanyant i ja no necessitàvem collar-los tant". El tècnic, a...