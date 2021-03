Els jugadors del CN Terrassa van aconseguir la seva primera victòria a la segona fase. Lluís Clotet Els jugadors del CN Terrassa van aconseguir la seva primera victòria a la segona fase.

Waterpolo. Divisió d'honor masculina

El Natació estrena la segona fase guanyant

02.03.2021 | 04:00

El CN Terrassa va derrotar de dos gols (15-13) el CN Sant Andreu en el primer partit de la fase pel títol. Amb aquest triomf, els egarencs se situen en segon lloc amb 12 punts, els mateixos que el CN Barcelona i a només 3 del Barceloneta. El primer quart va ser un veritable festival ofensiu. Els visitants van avançar-se de la mà de Bustos en un període que va convertir-se en un estira-i-arronsa amb els andreuencs sempre per davant. Carrillo va igualar per part egarenca. Després que Alarcón empatés a tres, els de Juan Carlos Sanchón van ampliar l'escletxa amb un parcial de 0 a 2, amb Paul i Bofill com a artífexs (3-5). El Sant Andreu va acabar el quart amb un gol de...