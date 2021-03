Hockey. Divisió d'Honor masculina

L'Egara imposa la seva llei

02.03.2021 | 04:00

L'Egara va vèncer el Júnior a domicili per 1 a 3 i continua a la segona posició, a la caça del líder, el Club de Campo. Els de Ramon Sala van començar molt bé i, aviat, Xavi Aguilar va marcar el 0 a 1 per al seu equip. Tot i això, els locals van saber reaccionar i poc abans del final del primer quart, van aconseguir el gol de l'empat. En el tercer quart, els del Pla del Bon Aire van seguir treballant per obtenir la victòria i, en el minut 13, Marc Recasens, de penal-córner, va establir l'1 a 2. A les acaballes, Lluís Mercadé va sentenciar el matx amb el tercer gol dels visitants. JÚNIOR FC, 1Sanromà, Julià, Calzada, Muñoz,...