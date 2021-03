El porter Ortega va veure la groga en protestar pel 2-2. Alberto Tallón El porter Ortega va veure la groga en protestar pel 2-2.

García: "He gaudit molt del futbol de l'equip"

J. Guillem

02.03.2021 | 04:00

Un Juanjo García molt satisfet amb el futbol proposat pels seus homes davant del líder analitzava així el partit: "En els nostres primers 30 minuts he gaudit moltíssim. Hem marcat, hem fet un pal i dues ocasions molt clares. Ells no ens generaven perill i en una pilotada llarga ens han empatat. El gol ens ha fet mal. A la segona part hem continuat igual, però les forces s'han anivellat. Ens hem tornat a posar per davant i ells ens han empatat en una jugada en la qual diuen que la pilota no ha entrat, tot i que sembla que hi ha un penal abans. De totes maneres, hem fet un partidàs i estic encantat. Ha estat una llàstima. Sens dubte mereixíem la victòria: pel joc, per les...