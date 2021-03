Ver Galería Un esglaó més cap a la meta

Futbol. Tercera divisió

Sergi Estapé

02.03.2021 | 04:00

El San Cristóbal es manté ferm a la Lliga després d'imposar-se per 1 a 0 al Municipal de Ca n'Anglada a l'Igualada, en un matx força parell i que es va resoldre amb un gol poc abans del descans. Els d'Oliver Ballabriga segueixen sense perdre com a locals i, amb aquests tres punts, es mantenen a la quarta posició de la classificació, ara amb tres punts més que el cinquè classificat, el Manresa. Els locals tenien les baixes per sanció de Tino Mendoza i Óscar Sierra i la d'Adri Rivas, que es va lesionar a l'entrenament de divendres. El conjunt parroquial, que amb aquest triomf, encadena vuit partits sense conèixer la derrota, va entrar millor en l'encontre,...