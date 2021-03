La defensora del conjunt egarenc, Queralt Colet, a la dreta, pugna amb una contrincant. Nebridi Aróztegui La defensora del conjunt egarenc, Queralt Colet, a la dreta, pugna amb una contrincant.

Hockey. Divisió d'honor femenina

Un efectiu Club Egara es desfà del Taburiente

Redacció

02.03.2021 | 04:00

L'Egara va superar per 2 a 0 el Taburiente en un partit on les jugadores del Pla del Bon Aire van saber aprofitar les seves opcions per sumar els tres punts. Les d'Albert Massaguer van fer el joc que més les convenia i van vèncer a les canàries, a les què ara superen en la classificació, ja que s'han situat a la cinquena posició. Amb poca empentaLes locals van començar amb poca empenta, però amb el pas dels minuts es van espavilar. El joc de les egarenques va anar de menys a més fins que, en el minut 27, van aconseguir l'1 a 0, després d'una bona pressió de tot l'equip, que va propiciar que Sophia Willig robés la bola. L'alemanya va fer una bona passada a...