Hockey. Divisió d'honor femenina

Derrota de l'Atlètic a Can Salas enfront d'un Polo amb més solucions atacants

02.03.2021 | 04:00

L'Atlètic va caure a Can Salas per 1 a 3 davant d'un RC Polo que es va mostrar més poderós en atac. El conjunt de Jordi Flo va encaixar un gol molt aviat i va haver d'anar a remolc durant molts minuts i, tot i que va empatar a l'inici del tercer quart, va acabar cedint davant de l'empenta de les jugadores barcelonines. En el minut 3, el conjunt visitant es va avançar en una acció molt ràpida de l'equip, que va concretar la jugadora juvenil Patricia Portabella. Les terrassenques ho van intentar, però no va ser fins al minut 8 de la represa, quan van aconseguir empatar, després d'una acció de Txell Vizcaíno que va culminar Maria Gestí, que va superar amb una bona...