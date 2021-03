El jugador local Aleix Grau, a la dreta, intenta frenar el davanter de l'Atlètic, Quim Malgosa. Nebridi Aróztegui El jugador local Aleix Grau, a la dreta, intenta frenar el davanter de l'Atlètic, Quim Malgosa.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Clara victòria visitant

Redacció

02.03.2021 | 04:00

L'Atlètic va vèncer de manera clara el Línia 22 en el derbi egarenc de la jornada. Els de Xero Gasol van evidenciar les diferències entre un equip i l'altre a la classificació i, a la conclusió del segon quart, ja tenien encarrilat el matx. Els locals van treballar amb voluntat per tal d'obtenir un bon resultat, però la maquinària atacant dels de Can Salas va ser determinant per al resultat final, que va ser de 0 a 4. El Línia 22 també va disposar d'alguna bona ocasió, però no va poder superar als dos porters que van jugar en el conjunt visitant durant el matx, Marc Calzada i Joan Monzó. El partit disputat a l'Estadi Municipal Martí Colomer...