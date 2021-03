La davantera argentina, Antonella Rinaldi, és una golejadora. La davantera argentina, Antonella Rinaldi, és una golejadora.

Antonella Rinaldi, a l'Atlètic

Sergi Estapé

02.03.2021 | 04:00

L'Atlètic comptarà amb la davantera argentina Antonella Rinaldi, que aterra al conjunt de Can Salas procedent del GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires). La jugadora, de 29 anys, va coincidir en aquest conjunt de la capital d'Argentina amb la defensora de l'equip terrassenc, Julia Gomes. Rinaldi, que va arribar el passat diumenge a Terrassa, debutarà a la Divisió d'Honor femenina aquest dissabte, en el desplaçament que té l'Atlètic a les Illes Canàries, per enfrontar-se al Taburiente. La millor característica de la davantera argentina és la seva comunió amb el gol. En aquest sentit, l'entrenador del conjunt de Can Salas, Jordi Flo, confia que Rinaldi aporti...