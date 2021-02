Un gran Terrassa empata a dos al camp del líder

Futbol. Tercera Divisió

Jordi Guillem

28.02.2021 | 14:37

El duel entre els dos primers classificats de la lliga no ha defraudat. Al Nou Sardenya, el Terrassa FC ha obtingut un valuós empat a dos gols davant del líder, l'Europa, que hauria pogut ser una victòria. Els homes de Juanjo García han ofert una primera mitja hora de futbol primorós i han anat sempre per davant en el marcador. Albert López, que s'ha repartit el protagonisme ofensiu amb Jaume Pascual i Iván Agudo, ha obert el lluminós al minut 16 en una gran acció individual que ha acabat amb un potent xut que ha sorprès Sergio. Quan faltaven tres minuts pel descans, l'Europa ha empatat en una ràpida transició que David Jiménez ha aprofitat per agafar a contrapeu Ortega, que ha tornat a la porteria, ja recuperat de la seva lesió al genoll.

La segona meitat ha estat més equilibrada, amb moments de domini altern. Però els terrassistes no han deixat mai de buscar la victòria i s'han tornat a situar per davant al minut 60, quan Àlex Fernández ha transfornat un clar penal comès sobre el lateral dret Salva. Poc ha durat, però, l'alegria, ja que al 72, els escapulats han establert l'empat a dos definitiu en una jugada embolicada a l'àrea d'Ortega en què Cano ha rematat al travesser. Finalment, Adri Guillén ha rematat i la pilota no ha entrat del tot, per bé que abans hi ha hagut un penal per mans de Jaume Pascual. L'àrbitre ha concedit gol. Tots dos equips han buscat els tres punts en els darrers minuts, però el 2 a 2 ha estat definitiu.

Quan falten 4 jornades per tancar la primera fase, el Terrassa FC es manté segon amb 31 punts, a només un d'un Europa que dimecres al vespre visitarà el cuer, la Montañesa, en partit ajornat. El "goal average" particular continua empatat amb els graciens. Els de Juanjo García hauran de seguir treballant dur per acabar entre els tres primers, ja que el Vilafranca ha guanyat també i té 30 punts, per 28 del San Cristóbal, que segueix quart.