El tres conjunts femenins terrassencs juguen a casa demà, diumenge. Nebridi Aróztegui El tres conjunts femenins terrassencs juguen a casa demà, diumenge.

La quarta posició és el gran objectiu

J. Guillem

27.02.2021 | 04:00

Només els quatre primers lluitaran pel títol els dies 1 i 2 de maig a Can Salas. Club de Campo, Júnior, San Pablo Valdeluz i Polo ocupen actualment aquestes quatre posicions. Tant el Club Egara com el CD Terrassa són a tocar d'aquesta quarta posició. L'Atlètic, per la seva banda, es troba en posició de descens i necessita escapar-ne com més aviat millor. En aquesta catorzena jornada de lliga, els tres conjunts terrassencs juguen com a locals demà a les 12.30 hores. El Club Egara, sisè classificat amb 17 punts, rebrà un Taburiente que té només un punt més. Carla Gómez, amb un esquinç de turmell, és l'única baixa...