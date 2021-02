El partit entre Ebro i Jabac, ajornat per la quarentena dels locals

Futbol juvenil

27.02.2021 | 04:00

El duel de la penúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor juvenil que havia d'enfrontar demà a Saragossa el Club Deportivo Ebro i el Jabac ha hagut d'ajornar-se a causa del coronavirus. Els jugadors aragonesos es troben en quarantena i no podran disputar el partit. L'Ebro, que ocupa la quarta posició amb un total de 22 punts, ja no va jugar el partit pendent de dimecres davant d'El Olivar pel mateix motiu. Els terrassencs, per la seva banda, ocupen el vuitè lloc del subgrup "B" amb 18 punts. Els nois d'Àlex López tancaran dissabte vinent la primera fase rebent el cuer, El Olivar.