El Femení Manu Lanzarote rebrà aquesta tarda el Fontsanta-Fatjó. El Femení Manu Lanzarote rebrà aquesta tarda el Fontsanta-Fatjó.

Futbol

El Manu Lanzarote i el Jabac juvenil "C" surten a escena

27.02.2021 | 04:00

Les tres categories que donen accés a competicions estatals tornen aquest cap de setmana. Es tracta de la Primera Catalana, la Preferent femenina i la Preferent juvenil. En aquestes dues darreres hi ha presència terrassenca. A la Preferent femenina, on milita el Femení Manu Lanzarote, la competició es reprendrà a partir de la tercera jornada. El conjunt terrassenc reprendrà la competició avui rebent a les 15.30 hores el Fontsanta-Fatjó al camp municipal de Sant Pere Nord, on disputa els seus partits com a local. En les dues primeres jornades, el conjunt terrassenc es va imposar per 6 gols a 1 al Llerona i va empatar a dos al camp del Martinenc. El Manu Lanzarote és tercer amb...