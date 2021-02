Sergi Enrique, defensat per dos jugadors del Línia 22 a la primera volta. Lluís Clotet Sergi Enrique, defensat per dos jugadors del Línia 22 a la primera volta.

Hockey. Divisió d'honor masculina

Línia 22 i Atlètic, derbi desnivellat

J. Guillem

27.02.2021 | 04:00

El derbi terrassenc de la catorzena jornada enfrontarà demà a les 13 hores al Martí Colomer el Línia 22 i l'Atlètic. Els visitants, tercers amb 30 punts, parteixen com a clars favorits davant d'un Línia que cada setmana té menys opcions de salvar-se. Segueix cuer amb un sol punt. "Afrontarem el partit quart a quart. Com sempre, buscarem la primera victòria de la temporada. Però no serà gens senzill. L'Atlètic és un gran equip, però hem d'anar millorant setmana a setmana", assenyala Fernando Consul, l'entrenador del conjunt local. L'Atlètic, per la seva banda, segueix sense poder comptar amb Pepe Cunill. El seu entrenador, Xero...