Els jugadors del San Cristóbal a la conclusió del derbi, l'últim partit que ha jugat de local. Nebridi Aróztegui Els jugadors del San Cristóbal a la conclusió del derbi, l'últim partit que ha jugat de local.

Futbol. Tercera divisió

Compromís accessible

Sergi Estapé

27.02.2021 | 04:00

El San Cristóbal juga demà al matí al Municipal de Ca n'Anglada contra l'Igualada, un contrincant, en teoria, molt factible. Els d'Oliver Ballabriga, després de sumar dos empats sense gols a les dues últimes jornades, intentaran trencar aquesta dinàmica amb un triomf que aporti tres punts i que permeti fer un pas més cap a l'objectiu d'assegurar una de les sis primeres places de la taula classificatòria. El tècnic Oliver Ballabriga afronta aquest compromís amb dues baixes per sanció, totes dues per acumulació de targetes grogues. Es tracta de dos jugadors fixos en el seu habitual onze titular com és el cas del defensa terrassenc Óscar Sierra...