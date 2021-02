Xavi guanya la Copa del Príncep amb l'Al Sadd

Futbol

26.02.2021 | 21:02

En poc més d'un any i mig, l'entrenador terrassenc Xavi Hernández ha guanyat cinc títols com a entrenador. Aquest divendres s'ha proclamat campió de la Copa del Príncep amb el seu equip, l'Al Sadd de Catar. Els de Xavi s'han imposat per 0 gols a 2 a l'Al Duhail gràcies a les dues dianes del seu davanter estrella, l'internacional Bagdhad Bounedjah. L'exinternacional espanyol Santi Cazorla va estar especialment inspirat en aquesta final a les files del conjunt que prepara Xavi Hernández. Aquesta temporada, Xavi pot guanyar encara dos títols més. Es tracta de la lliga i també de la Copa de l'Emir. Dimecres, l'Al Sadd disputarà els quarts de final davant de l'Al Gharafa. Si arriba a la final i la guanya, el terrassenc podria aixecar fins a set títols en les dues darreres temporades. El repte que té pendent és guanyar la Champions asiàtica, un títol que se li resisteix des de fa deu anys al club catarià.