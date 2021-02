La Segona "B" desapareix i es divideix en dues categories més

26.02.2021 | 04:00

La temporada vinent, les categories patiran una important remodelació. La Real Federación Española de Futbol ha decidit canviar l'ordre jeràrquic de la Segona "B", que es partirà en dues categories. Tant aquesta com l'actual Tercera Divisió desapareixeran, almenys sota aquesta denominació. La Primera i la Segona es mantindran intactes. La Segona "B" desapareixerà i serà substituïda per una categoria anomenada Primera División RFEF, a la que seguiran la Segunda División RFEF i la Tercera División RFEF. A continuació començaran les categories territorials, en el cas de Catalunya, la Primera Catalana. Terrassa i San Cristóbal es troben ara a la quarta categoria del futbol espanyol. A efectes pràctics, si el Terrassa FC aconsegueix l'ascens, no pujarà a la tercera categoria sinó que seguirà a la quarta, l'anomenada Segunda División RFEF. I si el San Cristóbal es manté serà, d'alguna manera, com si hagués baixat, ja que passarà de jugar a la quarta categoria en ordre d'importància a fer-ho a la cinquena, la Tercera División RFEF.