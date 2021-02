Odontomed patrocina la JET

26.02.2021 | 04:00

La primera plantilla de la Joventut Esportiva Terrassa ha arribat a un acord de patrocini amb l'Institut Dental Odontomed de Terrassa fins a final de temporada. Es tracta d'una empresa familiar amb més de tres dècades d'història. Hi ha opcions de perllongar aquesta relació de patrocini per a més temporades. L'equip que entrena Jordi Sanjuan milita a la Primera Catalana femenina i no ha pogut competir a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. Per la seva banda, els equips júnior, patrocinat per Saniplast, i cadet, esponsoritzat per 26sentits, debutaran el 6 de març a les lligues de Preferent, emparades per la Federació Espanyola.