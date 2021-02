El Terrassa FC ocupa el segon lloc del subgrup i ha guanyat 4 dels 5 darrers compromisos. Nebridi Aróztegui El Terrassa FC ocupa el segon lloc del subgrup i ha guanyat 4 dels 5 darrers compromisos.

Futbol. Tercera divisió

Un mes per decidir-ho tot

Jordi Guillem

26.02.2021 | 04:00

Els dos equips terrassencs de Tercera Divisió, Terrassa FC i CP San Cristóbal, afronten el tram final de la primera fase d'aquesta atípica competició en excel·lent situació de cara a assolir els objectius que es van plantejar a principi de temporada. Si bé els terrassistes se senten obligats a aconseguir un ascens que seria com una mena de permanència, els parroquials tenen cada vegada més coll avall que, com a mínim, podran mantenir-se en una categoria que la temporada 2021-2022 passarà de ser la quarta a ser la cinquena del futbol espanyol. Quan queda només un mes de competició, el Terrassa FC té cinc partits per endavant. Diumenge...