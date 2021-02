La pista del Casal de Sant Pere presenta un excel·lent aspecte després de la remodelació a què ha estat sotmesa. Alberto Tallón La pista del Casal de Sant Pere presenta un excel·lent aspecte després de la remodelació a què ha estat sotmesa.

Canvi de cara per al Sant Pere

Jordi Guillem

26.02.2021 | 04:00

Coincidint amb el 75è aniversari del Club Bàsquet Sant Pere, l'entitat terrassenca tenia preparada tota una programació d'activitats per recordar la seva història. Les celebracions, però, hauran d'esperar almenys fins a la temporada vinent per dur-se a terme. L'entitat que presideix des de fa dos anys Anna Soto tenia previst dur a terme un torneig de nivell i una exposició fotogràfica al Casal d'aquests setanta-cinc anys d'història d'un club que ha passat per totes les categories del bàsquet català i que entre les temporades 2004-2005 i 2006-2007 va transitar pels millors moments de la seva història recent en l'àmbit esportiu, ja que va militar a la Lliga...