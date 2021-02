Visita a les obres del camp de tir de Can Jofresa

Tir amb arc

25.02.2021 | 04:00

El camp de tir de les instal·lacions municipals de Can Jofresa s'està remodelant aquestes setmanes per tal de poder homologar-lo de cara a competicions oficials. Ahir es va dur a terme a les instal·lacions una visita per comprovar sobre el terreny l'evolució de les obres. Hi van prendre part la presidenta del Club Arquers Terrassa, l'entitat que gestiona l'espai; el president de la Federació Catalana de Tir, Antoni Mesas; i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Miguel Ángel Moreno.