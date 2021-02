Una seguretat impròpia d'un jove

25.02.2021 | 04:00

La lesió d'Ortega al derbi va permetre debutar a la porteria del Terrassa el jove porter Xavi Betrán Navarro, que dissabte farà 22 anys. El porter rubinenc va ser titular diumenge davant del Santfeliuenc per primera vegada des que l'estiu passat va fitxar pel Terrassa FC. Tant a Ca n'Anglada com a l'Olímpic va fer gala d'una gran tranquil·litat sota pals. Tot i l'exigència que suposa defensar la porteria del Terrassa, el rubinenc sabia perfectament quina era la seva feina i la va dur a terme a la perfecció. Xavi Betrán va debutar als 5 anys als prebenjamins de l'Olímpic Can Fatjó rubinenc. Amb 12 anys va fitxar pel Sabadell i va completar la seva formació al CE Manresa, l'Hospitalet i el Mercantil. El seu debut en el futbol amateur va arribar amb 20 anys. La temporada 2018-2019 va incorporar-se al Matadepera, tot i que va acabar la temporada al Tona. La temporada passada va jugar a l'UE Rubí. I a l'estiu va signar el seu contracte amb el Terrassa FC.