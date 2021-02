Imatge d'arxiu d'un torneig de futbol base. Imatge d'arxiu d'un torneig de futbol base.

El futbol base i el territorial no jugaran si no es pot començar el 21 de març

25.02.2021 | 04:00

Tot i que es manté la represa de les categories d'accés a àmbit estatal per a aquest cap de setmana (cosa que permetrà tornar a competir al Femení Manu Lanzarote i al Jabac juvenil "C"), la Federació Catalana ha fixat el cap de setmana del 20 i 21 de març com a data límit per iniciar la resta de la territorial i el futbol base, en funció del Procicat. La Federació ha notificat que no serà possible reprendre les competicions federades territorials i de futbol base previstes per al cap de setmana del 6 i 7 de març, tal com s'havia comunicat la darrera setmana, atesa la nova pròrroga de les restriccions que afecten l'esport federat, acordada...